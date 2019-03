Tania Llasera sufre una úlcera en el ojo que le dificulta la lactancia de Pepe Bowie

Tania Llasera nos preocupó a todos hace una semana con unas imágenes en su cuenta de Instagram en las que comunicaba que estaba en urgencias a causa de un problema en el ojo. Con un parche en el ojo derecho, la presentadora hacía gala de su optimismo con mensajes como "sonríe a la vida" y ahora ha contado concretamente cuál es su estado de salud.

"Mi ojo está mejor pero regular. Tengo una úlcera en el ojo derecho (no sé por qué mi móvil hace efecto espejo, las ojeras son naturales) que me hizo sin querer mi sobrina hace años y que con la lactancia se me abre. Ya van dos veces en dos meses. Pero me niego de momento al menos, a tirar la toalla. Sigo en el #comandoTeta aguantando con pomadas y gotas", escribió junto a un selfie.

Tania dio a luz a su primer hijo, Pepe Bowie, el pasado 12 de enero y desde entonces está encantadísima de la vida, aunque este pequeño inconveniente le ha bajado un poco los ánimos. Sin embargo, la reciente mamá se niega a rendirse y va a luchar por poder seguir dando de mamar a su retoño, al que quiere por encima de todo. ¡Ánimo!