Tania Llasera ha decidido revelarse contra todos aquellos que la critican por su aspecto, y justo por eso ha recurrido al humor para 'reventarle la exclusiva' a aquellos paparazzi que estén pensando en fotografiarla en la playa y sacar a relucir sus defectos. Así, la presentadora ha posado en bikini desde su casa y se ha mostrado de lo más orgullosa de su cuerpo.

"Posado por sorpresa" le voy a llamar a esto, hago uno hoy (principio de vacaciones) y haré uno en una semana a final de las vacaciones. De esta manera mato 2 pájaros con la misma piedra: 1. Enseño lo que hay (posando viva pero se aprecia celulitis y masa y no quiero quitarlo porque es mío) #Realbody y es sano que se vea que aquí tengo de todo y estoy más sana que una manzana . Y 2. Reviento las fotos de los paparazzi en la playa (veremos si esto funciona porque el año pasado estaba en portada de pleno #arggg y no he adelgazado ni un gramo ni pienso). Ala! Ya tenéis mi #posadoporsorpresa #aniquilandoelARGG #MyBikiniBody", ha afirmado junto a la serie de instantáneas en las que aparece poniendo divertidas caras y poses.

Tania se ha vuelto toda una defensora de la naturalidad y el amor propio, sobre todo después del gran número de criticas que ha ido recibiendo desde que subiera de peso tras haberse convertido en madre. De hecho, la presentadora ya ha mostrado su lado más vulnerable.