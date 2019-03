Tania Llasera reivindica la igualdad de género con un texto muy guerrero

El pasado 8 de marzo el mundo entero celebró el Día Internacional de la Mujer, un día para conmemorar y para reivindicar la igualdad entre géneros. Entre las celebrities que sacaron un ratito para celebrar el día a través de las redes sociales, Tania Llasera también quiso lanzar unas palabras en Instagram haciéndose eco de la bloguera Beatriz Millán.

"Que no, que no me felicites por ser mujer, que no estoy para fiestas. Iguálame el salario, no me despidas estando embarazada o cuando te pida la reducción de jornada, respeta mis decisiones, mi NO es NO", empieza diciendo el texto, que va acompañado de un selfie de la presentadora cubriéndose los ojos con el flequillo.

"Deja de hacer bromas machistas con tu panda de amigotes, no son graciosas, no llevan a ningún lado. No me cosifiques, no soy un culo y dos tetas. Y no, la cantidad de ropa que lleve encima no te da derecho a decirme ni hacerme nada", continua, y añade: "Educa a tus hijos en el respeto para que yo no tenga que enseñar a mis hijas a defenderse".

"Lucha conmigo por mis derechos para que este día deje de existir y entonces felicítame, porque ese día será un gran día para todos", finaliza el manifiesto, el cual provocó una lluvia de comentarios positivos, aunque, como siempre, las críticas negativas también tuvieron lugar, lo que llevó a una indignada Tania a subir otro post.

"Cada foto que publico por nimia que sea se tuerce y retuerce buscando la vuelta de tuerca o la malicia y me resulta cansino, menos mal que tengo sentido del humor a toneladas que si no algunos me volvéis loca", explica. "Es penoso, y al menos hoy deberíamos darnos crédito o el beneficio de la duda como mínimo", dice cansada de tantos haters en las redes sociales. ¡Bravo!