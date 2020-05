Tania Llasera siempre ha sido muy clara con respecto a su cuerpo y no ha tenido problema en presumir de sus curvas cuando aumentó de peso tras dejar de fumar. Siempre ha sido muy defensora del 'body positive' y se ha gustado a sí misma en todo momento, pero durante el confinamiento ha perdido 10 kilos.

El motivo lo ha explicado ella misma a través de sus redes sociales: "Os cuento cómo y porqué he perdido peso…en pleno confinamiento. Objetivo: Bienestar ~ Estar Bien ~equilibrar cuerpo y mente ~ alinearme con mi Salud», comenzaba la vasca. «Entré en la cuarentena que se convirtió en confinamiento con kilos de más, venían del verano pasado y con un extra navideño. Siempre me veo bien, pero estaba algo incomoda ya y no me cabía casi nada de mi armario. Llevaba años informándome y coqueteando con el ‘ayuno intermitente’ y con el encierro por COVID19 la primera semana me agobié tanto que perdí un par de kilos que me sirvieron de rampa de salida para tomarme en serio el #ayunointermitente (informaros primero)".

Tania ha aprovechado el estar en casa para cocinar ella y así controlar lo que come, y asegura que el no tener ni cenas ni fiestas también ha contribuido porque así evitaba tentaciones.

Pero el ayuno intermitente ha sido su gran aliado, una tendencia alimenticia que siguen muchos famosos y que está rodeada de polémica. Por eso, Tania solo ha querido compartir su experiencia: "Intento ayunar 16 horas cada día y me va genial. Mi ventana de comidas es de 14h-20h más o menos. Y almuerzo, meriendo y ceno pronto con los niños. Me sienta genial tener el cuerpo vacío, entreno 3 días a la semana en ayunas y estoy llena de energía. Muchas veces ya como casi sin hambre. Es impresionante como el cuerpo tira de las reservas disponibles. Ahora, después de 70 días de ayuno intermitente, puedo decir que me sienta bien: estoy llena de ideas, de energía, me siento ligera y estoy feliz de estar cómoda en mi piel. Yo he perdido 10 kilos…no me gusta medirme pero tenía curiosidad. Os recomiendo que os informéis, y si os va bien lo intentéis".

Seguro que te interesa...

Tania Llasera se revela contra la superficialidad después de que le pregunten en qué clínica se ha operado los labios