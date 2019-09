Desde hace tiempo Tania Llasera está utilizando sus redes sociales para abrir una ventana a la realidad mostrándose en contra de la perfección que en tantas ocasiones se persigue y se muestra a través de Instagram.

Un mundo ideal contra el que la presentadora ha decidido rebelarse y así lo ha demostrado en varias ocasiones. Mostrando su cuerpo sin complejos, su día a día como madre… Y ahora, Tania LLasera ha decidido compartir sus lágrimas con todos sus seguidores de Instagram.

"A veces en las redes parece que todos tenemos una vida ideal, y es una patraña. La gente llora, se pone triste y tiene mala cara. Hoy me he grabado llorando(I am NOT a #prettycryer, para mis stories) pero la cuestión es que me parece importante que en IG también haya mordiscos de realidad: de vidas reales y emociones que debemos naturalizar", escribe Tania Llasera junto al post donde vuelve a dar ejemplo de su gran naturalidad. Y añade: "Todos a veces nos sentimos superados por las presiones invisibles de la sociedad, la familia y la vida: es normal. Llorar limpia el alma y te sientes mejor. Llorar purifica. Llorar es normal incluso sin razón. Hoy estaba cansada y me supera a que mis primas americanas a las cuales adoro, se vuelven a su casa y mis padres también se vayan a Bilbao. Hoy lloro y luego sonrió. La vida es así, y así debería reflejarse en redes sociales. Somos animales sociales, admitamos que sentimos, validemos que estamos vivos. #feel #cry #llora #lloraressano #lloraresnormal #notodoenIGesperfectoenmivida #normalicemosloNORMAL".

