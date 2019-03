Tania Llasera se cabrea mucho y lo cuenta en Instagram

Tania Llasera se ha cogido un gran cabreo, tal y como revela Lecturas. Y es que esta misma semana la presentadora ha relatado a través de su Instagram lo que le ha sucedido con un señor mayor, mientras que paseaba por la calle con su perro y con su hijo Pepe Bowie en el carrito.

“Os voy a relatar lo que me acaba de suceder. Voy con el niño, el perro y veo pasar a un señor muy mayor. Se me va el perro, y le pillo con el carrito muy levemente y le digo ‘señor lo siento, perdone’ y me dice ‘controla TU MIERDA DE PERRO’”, ha contado una indignada Tania.

“Me toca las narices ser tan educada y ser medio inglesa, que me paso el día ‘disculpe, perdone…’; Para que luego me venga el típico cascarrabias”, y añade: “¡Me da hasta rabia haberle pedido perdón ¡imbécil!”, y continuaba “porque voy con mi hijo, que si no me meto en una pelea”.

Y es que Llasera, embarazada por segunda vez de 18 semanas, ha asegurado que en estos momentos tiene tolerancia cero a este tipo de situaciones y que salta más fácilmente.