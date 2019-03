Tania Llasera afirma que llegó a pesar 100 kilos durante su embarazo

Tania Llasera está viviendo una etapa mágica desde que dio a luz a su primer hijo, un precioso niño al que ha llamado Pepe Bowie y del que presume siempre que puede en Instagram.

Tania ha estado en la presentación de la marca de niños Chicco y ha hablado sobre cómo vivió su embarazo y cómo está siendo la maternidad para ella. Así, la presentadora ha comentado al portal 'Vertele' que a pesar de haber tenido un parto muy difícil, acabó en cesárea, volvería a vivir la experiencia ahora mismo.

Además, Llasera también ha hablado sobre su peso, un tema del que se ha comentado mucho de un tiempo a esta parte: "Estoy en mi peso, perder un par de kilitos no me vendría mal, pero no me voy a volver loca, yo ya 'curvy' forever", afirma a la vez que comenta que durante el embarazo llegó a pesar 100 kilos, algo que impacta cuando ves en la báscula tres cifras.