El motivo por el que Tana Rivera tuvo que dejar de ver a sus hermanos durante la cuarentena

Tana Rivera ha pasado el confinamiento dividiéndose entre Ronda, donde la vimos junto a su padre, Francisco Rivera, la mujer de este, Lourdes Montes, sus dos hermanos, Carmen y Curro, y la hermana de Lourdes, Sibi Montes. Pero también ha pasado tiempo con su madre, Eugenia Martínez de Irujo, aunque ahora ha confesado a Hola el motivo por el que ha estado un tiempo sin poder ver a la familia de su padre.

Y es que la joven ha pasado el coronavirus: "Ya estoy muy bien", asegura, pero tuvo "bastante malestar, aunque poca fiebre". Asegura haber tenido un poco de todos los síntomas relacionados con el Covid-19, ya que incluso perdió el olfato.

Ahora ya no corre ningún peligro, ni siquiera de contagiar: "De lo contrario no me hubiera dejado mi padre venir a ver a mis hermanos".

