¿A ti también te ha vestido la 'Jenny'?

Ante la inminente boda de la duquesa de Alba y la falta de noticias sobre esta, las revistas tiran de hemeroteca para rellenar páginas y páginas con fotos de su vida, de sus palacios, de las valiosas obras de arte... Menos mal que ya se casan la semana que viene porque si tenemos que esperar una semana más, no lo soportaríamos. En fin, el reportaje de Hola no es nada que no hayamos visto antes.

De todas formas, y a pesar de la sosería y la pereza que dan las revistas esta semana, aquí os dejo aquellos detallitos que ninguna persona mínimamente cotilla debe perderse.

