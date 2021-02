Tamara Gorro tiene acostumbrados a sus seguidores a compartir su día a día con ellos junto a sus hijos y su marido. La repercusión es tal que tiene creada una pequeña comunidad a la que le llama 'familia virtual'. Hace unos días la influencer compartía en su cuenta de Instagram un emotivo vídeo donde felicitaba a su madre que terminó provocando el llanto en más de un seguidor.

Este fin de semana publicaba una historia en su cuenta de Instagram un tanto alarmante, ya que se veía como estaba en la habitación de un hospital. "Al final terminé aquí… mi pie parece una salchicha", añadía a la publicación donde se podía ver como tenía de hinchado el pie. Esto provocó que sus seguidores se asustaran y le enviaran mensajes preocupándose por ella.

Como era de esperar, Tamara compartió un vídeo explicando que es lo que le había provocado esa hinchazón en el pie: "Lo que me ha pasado es principio de artrosis. Mi abuelo lo tiene por ejemplo. Me ha dicho el doctor que absoluto reposo, aunque yo le he dicho al doctor que eso es inviable".

Poco después comentaba que le tenían que hacer una resonancia para encontrar dónde está el problema que le ha provocado esa hinchazón y el dolor que tiene. Eso sí, la influencer ha querido sacarle el lado positivo y ha bromeado junto a su marido, Ezequiel Garay, ya que al tener que estar en reposo absoluto el va a tener que atender todas sus necesidades.

La modelo ha querido lanzar un mensaje a todos sus seguidores después de confesar que se había levantado desanimada debido al fuerte dolor que tiene. "Pero bueno cero negatividad y vamos a por el lunes me voy a poner a currar. Os quiero mucho y no dejéis de sonreír", terminaba el vídeo donde también ha agradecido todo el apoyo que ha recibido.

