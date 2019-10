Tamara Gorro nunca deja de sorprender a su 'familia virtual', con la que comparte todos los momentos especiales de su día a día. Así, la televisiva ha mostrado a sus seguidores en un nuevo vídeo de su canal, su decisión de tatuarse toda la espalda. Y ha escogido un motivo muy especial para dejar escrito de forma perpetua en su piel, ya que se trata de uno de los lemas más importantes de su vida: 'Lucha', 'Fuerza' y 'Constancia', además de la palabra 'Rendirse' tachada.

"Es algo muy muy importante para mí", ha explicado, además de admitir que "el más grande que me he hecho hasta ahora". En el vídeo en cuestión, vemos a Tamara con la misma naturalidad de siempre, y mostrándose bastante nerviosa: "No os riáis mucho de mi sufrimiento", ha pedido, y es que tal y como ha relatado, la última vez que se tatuó lo pasó algo mal con el dolor.

Además de este, Tamara también tatuados los nombres de sus hijos, y el día en el que se enteró de que estaba embarazada de Antonio, su segundo hijo. Hace poco que la familia de la influencer celebraba varios acontecimientos muy importantes, y es que además del cumpleaños de su marido, el futbolista Ezequiel Garay, también cumplía cuatro años la pequeña Shaila.

