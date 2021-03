Tamara Gorro se queda sin palabras con la sorpresa de Ezequiel Garay

Tamara Gorro sorprendía a sus seguidores hace unas semanas después de hablar abiertamente de los problemas que estaba teniendo últimamente en su matrimonio con Ezequiel Garay, y es que si algo caracteriza a la influencer es la naturalidad con la que habla sobre algunos temas tabúes.

La empresaria quiso hablar sobre sus relaciones íntimas con el futbolista, y ella no dudó en confesarse a sus seguidores: "Si me preguntas si todavía tengo el mismo apetito sexual que antes, mi respuesta es que no. No sé si es por falta de tiempo o por falta de ganas, pero la verdad que no, no las tengo. Pero así es como es. Amo a mi esposo. Pero no quiero tener sexo con él todos los días, ya que estoy exhausta. Creo que mucha gente se identifica conmigo".

Rápidamente se comenzó a especular sobre una posible crisis, pero ellos quisieron hacer oídos sordos al respecto, ya que como bien explicó son muchas las parejas que también han pasado por ese momento, y si alguno de sus seguidores tenía dudas, la influencer ha vuelto a dejar claro que está igual de enamorada que el primer día, y es que, como de costumbre, ha compartido en su cuenta de Instagram la sorpresa que su marido le ha dado cuando ha llegado a su casa.

"Llegar a casa y encontrarme esto… no, no celebramos nada. Mi amigo/marido me dijo: 'por todo' y yo, me quedo sin palabras… gracias mi vida, gracias por este gran detalle tan bonito y lleno de ilusión. Te amo papá", compartía a través de varios stories donde mostraba la sorpresa que le había preparado el futbolista. En las imágenes que ha publicado se ve como ha hecho un camino de pétalos de rosas que le llevaban a un oso gigante y a un ramo de rosas igual de grande.

Tamara Gorro | Captura Instagram Tamara Gorro

Seguro que te interesa...

La atrevida foto que ha compartido Tamara Gorro sin ropa: ''¿Os gusta?''