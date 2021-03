Tamara Gorro y Ezequiel Garay forman una de las parejas más consolidadas del panorama nacional. Los jóvenes, que comenzaron su relación hace más de 10 años, han formado una bonita familia junto a sus dos hijos y ambos dejan constancia diariamente a través de las redes sociales que están incondicionalmente ahí el uno para el otro.

Sin embargo, pese a que su relación está de lo más afianzada, el paso del tiempo hace que, inevitablemente, algunas cosas cambien. Y es que, el llevar más de una década juntos podría haber hecho mella en un importante aspecto de cualquier relación: el apetito sexual, tal y como recientemente dejaba claro la influencer al pronunciarse por primera vez sobre ello.

En un podcast en el que se encontraba rodeada junto a varios profesionales de la salud sexual, Tamara ha hablado, con la naturalidad que le caracteriza, sobre sus relaciones con el argentino: ''Si me preguntas si todavía tengo el mismo apetito sexual que antes, mi respuesta es que no'', confesaba.

''No sé si es por falta de tiempo o por falta de ganas, pero la verdad es que no, no las tengo. Pero así es como es. Amo a mi esposo. Pero no quiero tener sexo con él todos los días, ya que estoy exhausta. Creo que mucha gente se identificará conmigo'', desvelaba la youtuber, haciendo hincapié en que, ciertamente, muchas parejas de larga duración podrían sentirse representadas con sus palabras.

