Tamara Gorro se ha deshecho por completo en lágrimas al enterarse de que una de sus más fieles seguidoras ha fallecido a consecuencia del cáncer. Así lo narraba a través de sus stories la influencer, que compartía rota de dolor cómo era su amistad con Anita, que era como se llamaba su fan.

Después Tamara publicaba en sus redes sociales un precioso mensaje con unas bonitas palabras dirigidas a ella: "Perder a alguien de la familia virtual, es perder a uno de los míos. Vosotros no sois fans, sois personas que me apasiona conocer, dialogar, compartir mis problemas y también saber los vuestros... No me hace falta conoceros para quereros. De ahí nacen las alegrías y por desgracia también las penas, el dolor...", escribía Tamara junto a una foto de una rosa dirigida al cielo.

Además ha revelado lo estrecha que era su relación aunque no se conocieran en persona: "Mis conversaciones con ella eran constantes, no solo yo la animaba en sus días con la quimioterapia, ella siempre me aconsejaba y lo más importante, me quería, nos queríamos. Nos quedó pendiente el conocernos en persona, pero no dudes que algún día lo haremos y el abrazo será inmenso".

Seguro que te interesa...

La reacción de Ezequiel Garay al nuevo cambio de look de Tamara Gorro: "¿Usted está casada?"