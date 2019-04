El tremendo susto que ha vivido Tamara Gorro

Tarama Gorro ha sido una de las víctimas de los robos que han tenido lugar en los últimos días a futbolistas. Tal y como informaba el diario Las Provincias, la influencer se encontraba dentro de casa junto a sus hijos, ya que no había asistido al partido que ese día jugaba su marido, Ezequiel Garay, y que fue la excusa que usaron los ladrones para asaltar otras viviendas de jugadores.

El susto que se ha llevado Tamara ha sido tremendo y, tras los muchos mensajes recibidos por sus seguidores en los que mostraban su preocupación por lo sucedido, ha querido tranquilizarles a través de su Instagram Stories relatando lo sucedido y que tanto ella como los niños están bien.

Eso sí, ha querido dejar claro que algunas de las informaciones que estaban saliendo a la luz no eran verdad: “Están diciendo muchas cosas en las noticias y no todo es cierto. Yo no tengo ningún golpe ni nada. No puedo dar más información. Yo voy a hacer caso a la guardia civil, a la policía y a la seguridad, que me han dicho que no revele ningún tipo de información y así voy a hacer, tengo que colaborar con ellos”.

Y ha querido normalizar la situación incidiendo en que no ha habido ningún problema y que va a seguir su rutina como cada día: “La vida sigue, hoy va haber vídeo a las dos, como siempre, y ya está. Yo no puedo contar más, sabéis por qué y os lo he dicho pero quiero dejaros tranquilo. Está todo bien”.