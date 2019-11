Tamara Gorro se ha sometido a un nuevo tratamiento estético y, como siempre, ha querido compartirlo con su familia virtual. Así, después de unas semanas algo complicadas en las que lo ha pasado bastante mal por culpa de una infección en el dedo, ahora ha mostrado el curioso retoque estético que se ha hecho.

"Os voy a orientar, me he hecho un tratamiento, ¿veis cómo brilla la cara? He puesto un filtro porque da un poco de grima. Se me va a desfigurar un poco la cara, os lo iré enseñando durante estos días aunque da bastante grima", ha explicado vía Instagram stories.

Y, a pesar de que no ha dado muchos detalles, si que ha confesado que poco a poco cómo su piel va cambiado. De hecho, la piel de sus mejillas ha empezado a levantarse, aunque le queda bastante para que se complete el proceso. "La cara llena de potingue. Granos y marcas al descubierto. Pellejos colgando: la realidad", ha recalcado mientras se reía de su aspecto.

