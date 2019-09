Tamara Gorro ha recibido una mala noticia dentro de su felicidad, y es que a pesar de que siempre ha habido quienes la han atacado por su firme defensa de la gestación subrogada, proceso mediante el cual tuvo a su primera hija Shaila, la televisiva ha seguido siendo ella misma y nunca se ha dejado vencer.

Sin embargo, a pesar de que muchas veces le ha plantado cara a cualquier obstáculo y ha hablado alto y claro ante las críticas de los haters, últimamente Tamara no está pasando por una buena racha. Y es que después de un duro enfrentamiento con una usuaria de Twitter, que la acusaba de haber comprado a su hija, llegó incluso a tomar medidas legales. Además, parece que el proceso de adopción de su tercer hijo y sus planes de formar una familia numerosa, no van precisamente bien.

Ha sido a través de Instagram stories donde Tamara ha confirmado la noticia, y es que tras una ronda de preguntas en la que le han preguntado cómo iba el proceso, ella misma se ha encargado de responder: "¿La verdad? Mal, y no por nosotros". Y además, ha argumentado: "En África, China, en Argentina. Me da igual. Pero, ¿por qué no puedo hacerlo aquí?"

