Tamara Gorro disfrutó este domingo de un día en familia al mismo tiempo que practicaba deporte. La televisiva compartía en sus redes sociales una imagen en la que podíamos verla con su bicicleta mientras que sus dos hijos aparecían en un remolque enganchado a esta.

Tamara llevaba en la imagen el casco, las gafas y la mascarilla, pero en sus stories se hacía esta pregunta: "La mascarilla, a la hora de hacer bici, yo creo que me la puedo quitar, ¿no? Es que si no, me asfixio".

Y es que desde el pasado jueves es obligatorio el uso de la misma para todas las personas mayores de seis años, aunque hay algunas excepciones, como si su uso es incompatible con la actividad que estés realizando, aunque si se decide prescindir de ella es muy importante mantener la distancia de seguridad.

