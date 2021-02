A Tamara Gorro le encanta hacer públicos aspectos de su vida personal por redes sociales, tanto que, como ella misma afirma, ha creado una gran familia virtual con sus casi dos millones de seguidores con la que comparte todo tipo de contenidos. Además, es habitual que en cada publicación se defina a sí misma como una "#mamámolona", pero ahora, en el día del 54 cumpleaños de su madre ha querido reconocer que la auténtica "mamá molona" no es otra que ella, Esther Núñez.

Todo el mundo sabe que la relación entre madre e hija es estupenda, sin embargo, Tamara nunca había expresado de forma tan profunda todo lo que siente hacia ella. Pero ahora, con motivo de esta celebración le ha dedicado un vídeo de tres minutos de duración y editado en tonos grises, donde se ve a la influencer escribiendo una carta para su progenitora mientras recita en alto lo que pone. "¿Sabes? A veces tengo miedo" comienza, "me paraliza pensar que un día te puedo perder, la inestabilidad se apodera de mí, todos necesitamos un bastón en el que apoyarnos, unas veces se tiene y otras, sin embargo, no. Yo sigo teniendo el mismo desde hace 34 años, aunque hay veces que no soporta el peso y no puede detener mi caída, pero ahí está para levantarme, incluso cuando necesita un descanso" continúa.

Después de esto sigue "sé caminar sola porque tú me guiaste, sé afrontar los problemas porque tú me ayudas, sé ejercer de madre porque tú fuiste mi ejemplo", lo que enlaza con unos sentimentales versos que terminan en una frase que define a su madre como "perfecta". Además, tiene claro que "aunque lo fácil es dar vida, lo difícil es hacerla bonita" y la tertuliana sabe que su madre, sin ningún tipo de duda, lo ha conseguido. Ya para terminar la sensible felicitación, una Tamara muy emocionada relata "pide un deseo porque lo tendrás, te lo mereces" y es que la influencer ya tiene uno: "nunca perderte".

