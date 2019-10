Tamara Gorro y Ezequiel Garay no pueden ser más felices, y es que a pesar de las duras críticas a las que tienen que hacer frente a diario, sobre todo debido a su firme defensa que hace la televisiva de la gestación subrogada, ellos hacen caso omiso y disfrutan de la preciosa familia que han formado, además de sus continuos éxitos profesionales.

Así, a la pareja se le ha acumulado las celebraciones últimamente, ya que aparte del 33 cumpleaños del futbolista, también ha sido el de su hija mayor Shaila, que acaba de cumplir 4 añitos. Unos momentos de lo más especiales para los cuales Tamara ha decidido tirar la casa por la ventana, y mientras a su pequeña le ha preparado una increíble fiesta de princesas Disney, a su chico le ha dado una romántica sorpresa llena de globos y flores.

"¿Y qué? Da igual lo que digan... sales de cena con tu pareja a cenar y te apetece bailar, no importa si es bien o mal, la cuestión es disfrutar... Si lo grabas y te parece subirlo hazlo, total, tu felicidad la vives tú", escribía la influencer junto a un vídeo en el que se la ve bailando de forma muy sensual y acaramelada con su marido. Un vídeo que ha sido de lo más comentado y aplaudido por sus seguidores, quienes han quedado impresionados.

"Y que os quiten 'lo bailao'. Esta vez no hago de Pepito Grillo porque me flipáis y admiro que no os hayáis pisado los pies", "La vida es una y hay que vivirla como se nos pegue la gana. Felicidades", "Que bonitos sois, me encantáis!!", son algunas de las opiniones que pueden leerse.

