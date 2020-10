El pánico que sintió Ezequiel Garay por la operación de urgencia de Tamara Gorro

Tamara Gorro ha desvelado como se sintió su marido, Ezequiel Garay, al conocer la noticia de su urgente intervención. La colaboradora, que el pasado fin de semana tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica para que le extirparan un quiste del ovario, ha dejado atrás la incertidumbre y la preocupación que estos días rondaban su cabeza ante la espera de los resultados médicos. Y es que recientemente compartía con su 'familia virtual' la feliz noticia de que todo había salido estupendamente.

''Felicidades, Tamara. Es un tumor benigno'', comenzaba escribiendo aliviada en su publicación. Unas palabras que, tal y como ella misma ha asegurado, ''sean de las que más recuerde en su vida''. Por ello, más allá de querer compartir únicamente su diagnóstico, quiso también agradecer enormemente el equipo médico por el ''cariño con el que nos tratan y cómo nos cuidan''.

Sin embargo, la televisiva ha querido tener unas emotivas palabras para quien ha estado a su lado en todo momento: su marido, Ezequiel Garay. Una sincera declaración que ha compartido a través de sus Stories de Instagram donde ha revelado también el miedo que sintió el futbolista, a pesar de intentar poner buena cara: ''Tengo que agradecer a mi marido, a ti, Eze, que te lo he dicho personalmente, pero quiero hacerlo también públicamente porque sonreías por fuera y sentías pánico por dentro y no me has soltado de la mano. Eres imprescindible en mi vida, mi amor. Gracias''

Así como ha querido tener unas preciosas palabras de agradecimiento hacia el deportista, su madre no iba a ser menos. ''A mi madre, benditas madres, que dejó todo por venirse aquí a casa, a ayudarme con los niños y también poner una sonrisa cuando, en el fondo, también tenía un poquito de miedo. Muchísimas gracias mami, te amo con locura y eres mi vida'', le dedicaba la influencer.

