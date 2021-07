Tamara Gorro enseña la verdadera realidad de su cuerpo tras volver de sus vacaciones

Tamara Gorro ha estado disfrutando de sus vacaciones en Ibiza con su familia y amigos, así nos lo ha hecho saber a través de su Instagram. Tras su vuelta de las vacaciones, la influencer ha vuelto a retomar su parte más deportista y saludable, rutinas que practica a diario y compagina con su trabajo en la oficina.

''Si no has cogido kilos durante tus vacaciones es que no has disfrutado de ellas'', afirmaba la youtuber a su vuelta de las vacaciones. Además, Tamara ha conseguido perder los seis kilos que había ganado en un tiempo récord, confirmando que no existe ningún truco para ello salvo la constancia con el deporte y una buena alimentación.

La influencer, que cuenta con casi dos millones de seguidores, ha querido dejar claro que con un estilo de vida saludable se puede bajar rápidamente de peso: ''Antes pesaba 65,9, ahora peso 63,9. Cada metabolismo es un mundo, por eso no hay que preguntar siempre a un especialista'', les ha asesorado a todos sus seguidores.

La modelo está acostumbrada a compartir su vida con sus seguidores, ''Familia virtual'', así es como se refiere a ellos. Y ahora, mostrando a través de sus redes sociales tanto lo bueno como lo malo, tal y como ha dejado constancia con sus últimos Instagram Stories, ha mostrado cómo tiene ahora mismo su tripa. ''Con una buena maya tengo abdomen, no tengo tripa. Pero si me quito el pantalón, mirad, realidad, fuera engaño'', ha contado abiertamente, como siempre, a sus fans.

Tamara Gorro | Instagram Stories Tamara Gorro

La mujer de Ezequiel Garay siempre ha intentando mostrarse de la forma más real y natural posible, hablando de todo tipo de temas, sin tapujos. También lo ha hecho compartiendo su subida de peso tras su vuelta de las vacaciones. Aunque ella misma ha dejado claro que su intención no es perder de peso, sino volver a esa vida saludable que tanto le gusta y tan bien le hace. El humor de Tamara es una de las cosas que más la caracterizan, y así lo ha vuelto a mostrar a través de sus redes sociales: ''Yo pensaba que la cremallera estaba atascada. Me lo había metido como podía y ahora me ha reventado la cremallera''.

