Tamara Gorro está muy preocupada por su abuela. "Mi abuela, como tantos abuelos, tiene que hacerse la prueba del Sintrom. Si no se la hacen y llegan a tener una descompresión, les puede pasar como a mi abuela que ha tenido dos ictus", comenzaba revelando a sus seguidores en sus redes sociales.

Y continuaba: "Debido al Covid-19, la mayoría de centros están yendo a casa de los abuelitos a hacerles las pruebas porque no pueden salir. Mi madre llamó al centro de salud para preguntar y la jefa de enfermaría se pone de una manera muy desagradable, le dice que la única solución es que vaya al centro de salud. Acto seguido, llamo yo y compruebo lo mismo. Me dice que ella no está para discutir estas estupideces, tal cual, y que no van a ir porque hay muchos enfermeros infectados".

Finalmente la enfermera se presentó en casa de su abuela. ¿Quieres saber lo que sucedió? ¡Dale arriba al play!

Seguro que te interesa...

Tamara Gorro y Ezequiel Garay celebran con una fiesta que han superado el coronavirus