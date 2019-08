Tamara Gorro siempre se ha mostrado fiel defensora de la gestación subrogada, un tema que no siempre es bien recibido por su seguidores, tal y como le pasó recientemente cuando tuvo que sacar las uñas en defensa de sus hijos por un vídeo donde criticaban a los padres que utilizan este método.

Aunque ahora sus 'haters' se han pasado de la raya, tanto que la influencer ha decidido tomar medidas legales para resolver el asunto, tal y como ha comentado en un Stories de Instagram, donde ha explicado los reiterados ataques que ha recibido por parte de una seguidora, una mujer llamada Gemma, llegando a insultarla por utilizar ese sistema.

"Publiqué en mis Stories unos vídeos y contesté donde un grupo de personas decían barbaridades de los padres que recurrieron a la gestación subrogada. Esta chica ha estado escribiendo y diciendo barbaridades", ha comentado la youtuber en el vídeo, donde ha continuado explicando el motivo de todo el revuelo que se ha causado.

Una polémica que ha considerado lo suficientemente seria como para llevarla a la justicia: "Ha habido un tuit donde una persona le ha deseado muerte a sus hijos. Me parece horroroso. Yo le he dicho que la muerte no se le desea a nadie, pero ella está haciendo lo mismo. Ese 'pero' que yo he puesto, lo ha interpretado como que yo deseo la muerte... Después de mogollón de mensajes voy a ponerlo en manos de la justicia, yo no tengo que justificarme", y ha añadido:"Voy a interponer una demanda porque no me parece ninguna gilipollez. Una amenaza, un insulto o varios no son ninguna gilipollez y tan sólo un juez o jueza lo puede parar".

Ahora solo queda ver cómo se desenvuelve toda la polémica, pues son muchos sus seguidores quienes le han mandado muchos mensajes de apoyo a Tamara y se han puesto en contra de la usuaria de internet, finalmente la youtuber ha pedido que terminen todos los ataques: "Dejemos que la justicia haga su cometido".

