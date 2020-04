Tamara Gorro se acordaba este domingo muchísimo de sus hijos. Por un lado comenzaba felicitando a todos los niños "por haber sido un ejemplo durante este confinamiento" y también pedía responsabilidad a los padres a la hora de salir a la calle con ellos.

Además se acordaba muchísimo de sus dos pequeños, a los que por decisión propia trasladó a Madrid antes del estado de alarma ya que su marido, Ezequiel Garay, dio positivo por coronavirus, por lo que se quedaba junto a él en Valencia.

Pero a última hora de la tarde, tras ver las imágenes que circulaban en redes sociales y en los informativos en los que se mostraba a algunos padres saltándose las recomendaciones, ha mandado un mensaje de indignación a través de sus redes sociales.

"Me he llevado una gran decepción. Ese porcentaje pequeño de papás y mamás que han decidido hoy irse a un parque con muchos niños a que jueguen un partido de fútbol, irse a la playa a tomar el solecito o en aglomeraciones a pasear", declaraba Tamara.

Y añadía: "Les ha importado una mierda que haya gente muriéndose. Les ha importado un carajo que las autoridades sanitarias estén quitándose tiempo y vida para salvar la nuestra. Podemos estar de acuerdo o no en cómo se está gestionando todo esto. Lo que está claro es que si no colaboramos, nuestro país no va a salir. Tú, papá o mamá que has estado en las aglomeraciones, que sepas que hoy va a morir una persona y yo siento vergüenza".

