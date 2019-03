Tamara Gorro confiesa que se ha operado el pecho

Aunque Tamara Gorro ha afirmado que no ha sido de tener complejos cuando era más pequeña, el pecho le traía por la calle de la amargura: "Cuando era más pequeña, me vería el pecho 7 veces en toda mi vida hasta que me operé y ahora me los miro a todas horas; por la mañana, por la tarde, por la noche. En este momento estoy encantada con mis pechotes".

"Antes tenía un pechito igual que el de una niña pequeña, sin desarrollar, un pecho infantil. Veía a mis amigas cuando teníamos 16 años con unos pechos gigantes... Y sí, lo voy a reconocer, queridas amigas, me ponía de todo para que pareciese que tenía tetas. Me compraba tops y les cosía hombreras", decía al respecto.

La colaboradora habló de cuántos gramos le pusieron en cada pecho: "Me puse 375 gramos en cada uno pero aunque pueda parecer una barbaridad, no lo es. Si esa cantidad se la pone alguien que ya tiene pecho y se quiere poner más sí que puede parecer mucho pero en mi caso, yo no tenía nada por lo que 375 gramos era lo ideal".

"Cuando terminó la operación y llegué a mi casa yo solo le decía a mi madre que por favor me quitaran eso, me dolía tanto que no podía aguantar. Pero después de 15 días cuando todo pasó estaba feliz con mis nuevos pechos". Y es que como dicen, después de la tormenta siempre llega la calma.

Tamara confiesa que cuando se hizo la operación de pecho cogió mucha confianza: "Con la operación me vine arriba y gané mucha confianza en mí misma. Desde entonces siempre he hecho topless aunque este año no. ¡Ay! No sé pero como tengo a mi chiquitina, tengo un poco de pudor. Ahora a cada cosa que hago, pienso en ella". Conocemos a Tamara por muchas cosas pero si por algo destaca es por lo mucho que cuida y quiere a su pequeña Shaila.

La gorro destaca que es muy bonito quitarse un complejo pero siempre hay que hacerlo con cuidado. Saber dónde te lo vas a hacer y quién te lo va a hacer: "Eso es lo más importante".