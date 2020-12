La videollamada de Tamara Gorro a su abuela que está en el hospital: "Hasta que uno no lo vive, no es consciente del sufrimiento de los demás"

Tamara Gorro vivía recientemente un momento de lo más agridulce al debatirse en una dualidad de sentimientos encontrados: celebraba el tercer cumpleaños de su pequeño Antonio con la preocupación rondando en su cabeza por la delicada operación a la que su abuela tenía que ser sometida el pasado martes. Una intervención que, tal y como ella misma aseguró, le mantuvo bastante angustiada, pero de la que, afortunadamente, todo ha salido perfecto.

Por ello, haciendo gala de su habitual autenticidad, la influencer ha querido compartir uno de sus momentos más felices con toda su 'familia virtual': la videollamada con su abuela después de que conociera la noticia de que la operación había sido todo un éxito. Sin embargo, pese a su enorme alegría, también ha hecho saber la tristeza que le inunda al pensar que está sola en el hospital.

"Hasta que uno no lo vive, no es consciente del sufrimiento de los demás... Yo soy una gran afortunada porque mi yaya gracias a dios está bien. Pero el simple hecho de no poder estar a su lado cuidándola es horrible. Una persona mayor, que ahora no tiene movilidad y depende de otra persona, te angustia. Pero sé que está muy bien cuidada, esas maravillosas personas que llevan toda la vida velando por nuestra salud, son los encargados de mimarla. Claro que... otra suerte que tengo, mi yaya tiene móvil desde hoy y la puedo ver", ha comenzado escribiendo junto a su post más especial.

Su mensaje más personal ha querido concluirlo con unas palabras de apoyo hacia toda esa gente que ha pasado por una situación similar, e incluso mucho peor, que la suya: "Otras tantísimas personas han estado y están en peores circunstancias por no decir terribles. Familiares enfermos, incomunicados, sin poder verlos, cuidarles y en ocasiones por desgracia ni siquiera despedirse... Qué angustia, qué dolor, qué impotencia... Si hay alguien que me está leyendo y ha vivido o está viviendo esta terrible pesadilla, sentir mi abrazo fuerte reconfortante. Ojalá y esta nueva y asquerosa normalidad termine cuanto antes".

Seguro que te interesa...

El pánico que sintió Ezequiel Garay por la operación de urgencia de Tamara Gorro