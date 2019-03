Tamara Falcó vuelve a sorprendernos con su cambio físico

Los excesos de las comidas y cenas navideñas no se notan en el físico de Tamara Falcó, que en cuatro meses ha dado un cambio de aspecto radical. La hija de Isabel Preysler apareció hace un mes en la entrega de premios de Marie Claire con una figura muy distinta a la que nos tiene acostumbrados. Rápidamente, y antes de que los medios sacasen sus propias conclusiones, quiso aclararlo.

"Tengo un problema de tiroides, por eso estoy gorda", así de contundente se dirigió a los medios para explicar su cambio físico. "Me agobié bastante, pero luego he aprendido a amar las curvas femeninas. Y aquí estoy, contándoos, antes de que preguntéis, por qué me veis más gorda", continuó explicando Tamara.

Pero ahora, cuatro meses después, luce completamente diferente. De nuevo vuelve a ser muy comentada la figura de Falcó, por su sorprendente pérdida de peso en un mes. La imagen que ella misma ha compartido con sus seguidores de Instagram demuestra su cambio. De nuevo se achaca a sus problemas de tiroides la, en este caso, pérdida de peso, pues se trata de un desajuste que afecta directamente al metabolismo.

Pero aun así, ha confirmado que está siguiendo una dieta y una rutina de gimnasio muy estricta. Y ha quedado demostrado en su último posado junto a su madre para la revista Hola. En las diferentes imágenes que ha compartido en su cuenta de Instagram, ella misma ha señalado que recupera poco a poco su figura.