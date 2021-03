Tamara Falcó recuerda a su padre en el primer aniversario de su muerte

Este fin de semana se cumple un año del fallecimiento del Marqués de Griñón. Carlos Falcó fue una de las millones de personas que dejó este mundo víctimas del coronavirus. Por esto mismo, tanto Tamara Falcó como Esther Doña han querido recordarle mediante unos bonitos mensajes.

Su pareja quiso rendirle homenaje con una fotografía de un viaje juntos: "Quiero celebrar su vida, sus logros, su carismática personalidad y su pasión por España", decía en el mensaje que acompañaba a la imagen.

Ahora ha sido la hija de Isabel Preysler la que ha querido homenajear a su padre Carlos Falcó con una publicación en sus redes sociales donde enumera las múltiples facetas que forjaban su personalidad: "Esta es una imagen que describe muy bien a mi padre y como era él".

En la foto aparece su progenitor en sus tierras rodeado de sus viñedos: "Lleno de vida, dispuesto a disfrutar de cada minuto del día. Incansable y muy trabajador. Siempre con una sonrisa y una palabra amable para conocidos y también para los desconocidos. Así era y así me debe estar esperando en el cielo. Rodeado de luz, con una sonrisa de amor".

"Es imposible no echarle de menos y, aunque dicen que la pena se hace más llevadera, el vacío de su ausencia seguirá conmigo hasta que nos volvamos a encontrar", confiesa mediante estas palabras que ha compartido en su Instagram.

"Mientras me consuela saber que el vela por mi animándome como siempre a ser mejor y a amar sin límites. Me quedo con su sonrisa, su música, su elegancia y su amor por el campo. También me quedo con ese pedacito de él que dejó conmigo que somos mi familia y yo. Gracias Papi", finalizaba en el mensaje.

Esta publicación, que puedes encontrar debajo de estas líneas, coincide también con el Día del Padre, un día muy marcado para la mayoría de familias de este país.

...

Seguro que te interesa...

Así es la lujosa nueva casa de Tamara Falcó: ''Todos los detalles escogidos minuciosamente''