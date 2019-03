Tamara Falcó publica una tierna foto de cuando era pequeña junto a Miguel Boyer

Tamara Falcó no está atravesando su mejor momento personal. La hija de Isabel Preysler publicó hace unos días unas palabras en las que compartía en su blog con todos sus lectores sus sentimientos: "Hay veces en las que la vida parece que me puede: nadie me quiere por mucho que me esfuerce, intento ayudar y parece que los frutos no llegan nunca".

Quizás por esta razón, la socialité se ha acordado más que nunca de quien fuera para ella un segundo padre, Miguel Boyer. Aunque todavía no se ha cumplido el segundo aniversario de su muerte, la hija del marqués de Griñón ha publicado una bonita foto junto al padre de Ana Boyer: "Ahora que hace días de pisci me acuerdo de quien me enseñó a nadar con toda la paciencia del mundo".

Falcó siempre ha guardado un buen recuerdo del que fuera marido de su madre y no ha dudado en definirlo en más de una ocasión como una persona "carismática". Boyer murió a causa de una embolia pulmonar de la que nunca se pudo recuperar, a pesar de los cuidados de su familia y de la intensiva rehabilitación que llevó a cabo.