Tamara Falcó predica la palabra de Dios en Instagram

Las redes sociales son la vía perfecta para llegar al mundo entero con tan solo darle a 'publicar'. Muchos aprovechan esta ventaja para compartir sus secretos de belleza, de moda o de cualquier materia de la que les apetezca hablar. Así, Tamara Falcó ha descubierto la fuerza de su fe y actualmente se dedica a predicar la palabra del Señor a través de su cuenta de Instagram.

Pues sí, la hija del marqués de Griñón e Isabel Preysler ha comenzado a compartir imágenes y textos en los que habla sobre la fe y el amor y enseña a sus seguidores los mensajes que transmite la Biblia. "Aquellos que sufren, aman", se puede leer en una de sus últimas fotos, un mensaje que muchos de sus fans han querido que les aclare.

"Amor y sufrimiento están juntos, por ejemplo: una madre ama a su hijo pero sufre cuando le hieren. Eso es lo que Jesús dijo en la Cruz. 'Aunque me hiráis, os quiero'. Si tú no sufres es porque tu corazón se ha endurecido y ya no puedes sentir dolor... pero eso significa que tampoco puedes sentir amor y el AMOR es la única cosa que hace que merezca la pena vivir la vida", ha contestado en inglés evangelizando a sus followers.

En otros posts podemos observar la imagen de Jesucristo o frases de la Madre Teresa de Calcuta. Para más inri, cuando llegó el momento de hacer la declaración de la renta, la bloguera de ¡Hola! animó a todos a marcar la X a favor de la Iglesia con tres publicaciones razonando sus motivos.