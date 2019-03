Tamara Falcó, una pija natural

BLOG SIN AZÚCAR

La quintaesencia de ser pija en España tiene nombre y apellidos: Tamara Falcó Preysler. Ella es así, hipermegapija, con la diferencia de que no es de las que caen mal como Paris Hilton o Victoria Beckham, que son insoportables, o de las que quieren aparentar lo que no son o morirían por serlo, como la Tablada, que no es más que una chica con el "look" hortera de Miami o las Goyanes, que quieren ser divinas pero no lo consiguen.

