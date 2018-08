Tamara Falcó gana la batalla a sus hackers: "La maldad nunca gana"

A Tamara Falcó el ciberataque que ha sufrido le ha parecido una verdadera maldad. Y no es de extrañar: a pesar de haber recuperado su cuenta de Instagram, la diseñadora ha perdido todas las fotografías que ha ido acumulando durante estos años.

La hija de Isabel Preysler ha querido anunciar su vuelta a las redes con una tierna imagen de ella cuando era pequeña, una fotografía que la it girl ha querido publicar con un texto en el que deja claro lo que piensa sobre los hackers que le han secuestrado su perfil social.

"Hace una semana me hackearon mi cuenta de ig. Gracias a Dios la he recuperado 💪🏻 Todo ello ha sido posible gracias @rmediosmarketing & @thelabtalents que no han parado hasta restablecer la comunidad que aquí se ha formado 🙏🏻 #estamosdevuelta #evilneverwins", ha escrito la hermana de Enrique Iglesias.Con el hashtag 'evil never wins' (la maldad nunca gana), la celebrity ha hecho una declaración evidente de lo que piensa sobre los hackers.