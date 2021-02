Tamara Falcó está más enamorada que nunca de su pareja Íñigo Onieva, y así les pillaron las cámaras hace unos días mientras disfrutaban de una bonita mañana. Y es que la relación de la marquesa cada vez avanza más, y es que ambos están de lo más integrados en sus respectivas familias.

"Yo vivo mis relaciones con mucha intensidad. No he tenido la suerte de encontrar la estabilidad hasta ahora. Íñigo está lleno de vida y es una persona súper positiva. Y eso a mí me encanta. Es muy dinámico. Me fascina estar con él", comentó hace unos días la marquesa de Griñón para una conocida revista. A pesar de lo enamorados que están la pareja de momento no ha querido compartir su relación a través de sus redes sociales.

Eso sí, la colaboradora poco a poco se ha convertido en toda una influencer, y así lo ha vuelto a demostrar esta semana con una imagen que ha compartido con sus seguidores cuando venía de comprar el pan. "Marie les baguettes", añadía a la foto donde se le veía posando por la calle de lo más natural, y que puedes ver en el vídeo de arriba.

Rápidamente los comentarios no han tardado en llegar, y es que algunos de sus seguidores han querido bromear al respecto. "Que raro que no te lleven el pan a casa", "Naciste con un pan bajo el brazo… y ahora llevas dos" o "Un estilo único para llevar el pan", han sido algunos de los mensajes que le han dejado en su última publicación.

