Tamara Falcó está siendo tratada de hipotiroidismo

El pasado mes de mayo, Tamara Falcó asistía a un evento con una imagen a la que no nos tiene acostumbrados. La hija de Isabel Preysler reconocía haber cogido bastantes kilos de más y no saber el motivo. Desde entonces, no hemos vuelto a verla en ningún sarao.

Y es que Tamara fue diagnosticada de hipotiroidismo, por lo que se ha puesto en manos de profesionales y lleva unos meses tratándose. Por el momento, se muestra positiva y ha contado a Hola.com cómo se encuentra.

"La verdad es que tener que lidiar con una enfermedad tan complicada como es el hipotiroidismo está siendo difícil, pero gracias a Dios ya me han diagnosticado y me están tratando un grupo de profesionales en los que confío plenamente y gracias a los cuales ya empiezo a ver resultados, aunque el proceso sea lento", revela Tamara.