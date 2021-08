Tamara Falcó desvela el secreto mejor guardado de Isabel Preysler y Julio Iglesias 50 años después

Tamara Falcó, la hija del marqués de Griñón e Isabel Preysler, ha querido tener un bonito detalle con su hermana, Chabeli Iglesias. A pesar de que ambas están viviendo en ciudades completamente diferentes, pues Tamara está en Madrid y su hermana en Miami, no ha dudado en escribirle un mensaje públicamente para celebrar su cumpleaños, manifestando también las ganas que tiene de verla.

"Happy Birthday Sis. Te deseo un día lleno de felicidad y ojalá poder celebrarlo todos juntos pronto. Love u", compartía la empresaria mediante un post en su perfil de Instagram, donde también estaban presentes sus otros hermanos. Aunque esto parecía una simple felicitación de cumpleaños, no ha pasado desapercibido para nadie, ya que todo el mundo pensaba que el cumpleaños de su hermana Chabeli era el 3 de septiembre.

¿Quizás ha destapado Tamara un secreto familiar con esta publicación?, ya que el nacimiento de su hermana siempre ha sido una incógnita. La hija mayor de Isabel y Julio nació siete meses después de que sus padres se dieran el 'sí quiero'. Su nacimiento siempre ha sido un misterio, pues casi no hay información sobre el embarazo de su madre, quien quizás ya estaba embarazada cuando se celebró la boda.

Aunque la colaboradora de 'El Hormiguero' no ha querido pronunciarse sobre el tema, para su más de un millón de seguidores no ha pasado desapercibido. "Creo que te confundes, nació el 3 de septiembre", "¿No es el 3 de septiembre?", "Hoy no es el cumple de Chabeli", "Igualmente felicidades cualquier día… pero su cumple es el 3 de septiembre", estos fueron alguno de los comentarios que dejaron sus seguidores en dicha publicación.

