Tamara Falcó se confiesa: “No descarto meterme a monja”

Desde hace un tiempo, Tamara Falcó parece haber encontrado en la religión un nuevo camino para sentirse plena. Todo comenzó por casualidad cuando una Biblia cayó en sus manos, y a partir de ese momento la fe ha cambiado su vida.

Tanto que en una entrevista al diario El Mundo la hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó asegura: “No descarto meterme a monja”. Pero ha querido tranquilizar a los suyos con el siguiente mensaje: “Les dije que no se preocupasen, que Jesús por ahora no me había llamado por ese camino”.

Desde hace un tiempo, Tamara ha cambiado los photocalls y las fiestas por las misas diarias. “Daba igual cuántos amigos tuviera, cuántos libros leyese, los viajes que hacía… Tenía un vacío que no podía llenar con más cosas materiales”, confiesa.

¿La veremos finalmente cambiando su glamurosa vida por la austeridad de un convento?