Tamara Falcó se confiesa: "Me ha dado un poco de celos ver a Enrique Solís con otra"

Barcelona ha celebrado este jueves la Fiesta Flower Power en un lounge club de lo más sofisticado. Infinidad de atuendos de lo más hippies, coloridos y atrevidos que no faltaron al evento que este año ha tenido como invitada estrella a Tamara Falcó.

La hija de Isabel Preysler se desplazó hasta la Ciudad Condal expresamente para acudir a la fiesta, en la que se dejó contagiar por el espíritu hippie y movió las caderas al ritmo de música de los años 60 y 70. Tamara confesó que le encanta este mundillo y que está muy feliz de volver a vivir con su madre.

La joven se mostró feliz por el noviazgo de su hermana Ana Boyer con Fernando Verdasco. Pero desveló que había sentido un poco de celos al ver a Enrique Solís con otra chica hace unos días. "De lo de él con María Beca yo también me he enterado por el ¡HOLA!. Me ha dado un poco de celos, pero porque él me dijo que cuando se echara novia iba a tener menos tiempo para mí. Y al verle pensé: ‘Ya estamos en el primer paso’. Pero ya os dije que Enrique y yo solamente éramos amigos, y además María es estupenda."

Durante el evento pudimos ver rostros conocidos como María José Suárez, Elena Tablada o Fonsi Nieto entre otros.