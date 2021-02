Las cómplices imágenes de Tamara Falcó e Iñigo Onieva donde aparecen besándose

El pasado año y lo que llevamos de este parece que están siendo sin duda uno de los mejores momentos en la vida de Tamara Falcó. Con la adversidad la marquesa de Griñón no ha hecho más que crecerse, encarando nuevos proyectos como su participación como jurado en 'El Desafío'. Este nuevo proyecto televisivo se une a su ya asentado puesto de trabajo en 'El Hormiguero', al igual que al resto de sus planes profesionales relacionados con el mundo de la moda y la cocina.

Falcó incluso ha comenzado a instruirse en la prestigiosa escuela de cocina Le Cordon Bleu Madrid Oficial, para así seguir formándose en el terreno culinario y obtener con la finalización de su curso en alta cocina, el aclamado Grand Diplôme. Lo mejor de todo es que parece que en el terreno personal la vida también le sonríe y es que su romance con el ingeniero, Iñigo Onieva, avanza de forma imparable.

Estos están siendo unos meses llenos de magia y "primeras veces" para los novios. El 14 de febrero celebraban por primera vez San Valentín en mutua compañía. Por otro lado, las pasadas navidades también fueron las primeras que Tamara e Iñigo pasaron en pareja y decidieron festejar la Nochebuena junto a unos amigos.

Además, parece que ambos están muy integrados en su respectivas familias políticas. Especialmente Iñigo, quien mantiene una buenísima relación con sus cuñados Ana Boyer y Fernando Verdasco. De hecho, hace poco éramos testigos de cómo Verdasco y Onieva unían sus fuerzas para despejar la calles de la nieve que trajo consigo la borrasca Filomena.

Por ello, creemos que las imágenes de la pareja que cada cierto tiempo salen a luz, no incomodan en absoluto a ningún miembro de la familia de Falcó-Preysler. Ella y su chico protagonizan un romance de lo más apasionado y estamos seguros que sus familiares no hacen más que alegrarse por ello. De nuevo, la marquesa y el ingeniero han sido pillados en plena calle demostrando lo muy enamorados que están. No te pierdas las últimas fotografías de estos tortolitos y dale un play al video que te adjuntamos un poquito más arriba.

