Toda la verdad sobre el 'flechazo' de Tamara Falcó por Albert Rivera

Tamara Falcó desmiente totalmente todo lo que se ha publicado sobre ella hacia Albert Rivera. “No doy crédito a semejante disparate y no entiendo de dónde sacan esas cosas. Realmente, si se las inventan todavía es peor”, comenta a Informalia.

La hija de Isabel Preysler confiesa no haber asistido a mítines del político ni sólo ni acompañada de su grupo de amigas. “Es que no he ido nunca a ningún mitin ni convocatoria suya. Es más, apenas le conozco. Sólo me lo encontré en la presentación de un libro de Mario Vargas Llosa y fue un hola y adiós. Ni hablamos”, explica.

Sin embargo, Pilar Eyre confirma en la revista Lecturas que el amor de Tamara aumentó por Rivera en la cena que se hizo en casa de su madre. “Si es que yo no estaba ese día en casa. Solo lo he visto cuando la presentación del libro de Mario”, repite.

Lo único que reconoce que es verdad es que votó al partido de Ciudadanos. “Sí, voté a Ciudadanos porque me gusta ver gente joven en la política y me gustaban las ideas de este partido. Ahora tengo mis dudas con todos los cambios que ha habido últimamente. El nuevo PP de Pablo Casado me da buen rollo, es un momento nuevo”, confiesa Tamara.