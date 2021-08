La tajante respuesta de Kiko Rivera con la que desmiente lo dicho por Jessica Bueno sobre su hijo Francisco

Jessica Bueno está en uno de los mejores momentos de su vida. El pasado 13 de julio dio a luz a su tercer hijo Alejandro y, como podemos ver a través de las redes sociales, la modelo se encuentra muy feliz en su etapa como mamá.

Pero para este último plan la pareja ha decidido dejar al pequeño en casa. Jessica y Jota se iban de concierto junto a sus dos hijos mayores. La modelo ha hecho partícipes a todos sus seguidores de este plan a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram con varias fotografías del momento.

"Ayer disfruté muchísimo con mis hijos mayores y mi marido en el concierto de Morat. Su primer concierto y por lo felices que se les veía creo que repetiremos experiencia pronto", escribía junto a las fotografías en las que aparecían muy sonrientes disfrutando del concierto.

Pero no todo han sido risas. Kiko Rivera, el padre Francisco, el hijo mayor de Jessica, ha contradicho las palabras de la modelo y lo ha hecho público a través de un story de Instagram. Al parecer, según Kiko, no era el primer concierto de su hijo ya que anteriormente había acudido a uno del artista.

El DJ ha rescatado de su álbum más personal una imagen donde muestra aquel día en el que su pequeño acudió a un concierto por primera vez. Fue, además, uno que ofreció su padre. "Cosa que no se me olvidará nunca porque fue especial para mí", escribía junto a la fotografía.

Story Kiko Rivera | Instagram stories

Posteriormente, el hijo de Isabel Pantoja ha hecho un segundo comentario donde ha querido aclarar que no lo ha dicho con ninguna doble intención. "No rayarse, no es a malas, pero las cosas como son. Además, fue uno de los días más bonitos de mi vida. No me lo quiten", concluía.

