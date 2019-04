Las palabras de ánimo de Suso Álvarez a Aurah Ruiz

Aurah Ruiz está viviendo un momento muy complicado. La dura situación con la que convive día a día al tener que vigilar a su hijo durante las 24 horas del día por la enfermedad crónica que padece, están haciendo mella en ella y más ahora que acaba de mudarse sola con su pequeño a un piso para salir de la casa en la que vivían ambos con sus padres.

A esto hay que sumar que podría acabar en la cárcel después de que haya sido admitida a trámite la querella por injurias que le interpuso Jesé Rodríguez, su expareja y padre de su hijo, con el que no mantiene una buena relación dese que pusieran fin a su historia de amor hace ya año y medio.

Su última ilusión fue Suso Álvarez, cuya relación, que comenzó dentro del reality en el que ambos participaron, acabó como el rosario de la aurora. Pero ahora que la canaria lo está pasando tan mal, el televisivo ha querido mandarle un mensaje de ánimo desde un programa de televisión.

“Me da mucha pena la situación porque hay una criatura de por medio y espero y deseo, desde aquí Aurah, que tengas mucha suerte, que te vaya todo muy bien porque, sin duda, yo creo que un niño necesita tanto un padre como una madre. Hasta ahí quiero leer. No me quiero meter en sus temas con su expareja, pero desearle suerte a los dos por la criatura que hay en medio”, ha querido transmitirle Suso.