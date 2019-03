Suplantan la identidad de Aless Gibaja en Twitter para promover la anorexia

Las redes sociales son unos de los mayores inventos de la sociedad actual pero en ocasiones hay que andarse con ojo porque se pueden volver en contra nuestra. El último famoso que ha salido perjudicado por un caso así ha sido el influencer Aless Gibaja a quien le han usurpado su identidad en Twitter para promover la anorexia.

Alguien ha retocado algunos tuits del joven para que pareciera que eran suyos de verdad donde ponían comentarios como: "Ayudenme twiteando con el hashtag #MásAnorexiaMenosGordas y hagamos una tendencia contra las marranas que dan asco!!! Follow a quien lo haga", así nacía esta polémica en Twitter que llegó a ser Trending Topic y superó los 200.000 comentarios negativos.

Otro de estos tuits que intentaron hacer parecer que era del canario rezaba: "Tendrían que volver a nacer y no comer nunca para ser perfectas. #MásAnorexiaMenosGordas".

La reacción de Gibaja no se hizo esperar tras darse cuenta de lo ocurrido y empezó a tuitear en su cuenta real que esos mensajes no eran suyos y que él nunca haría algo así: "JAMÁS he publicado esto !! Dejen de suplantar mi identidad !! Es un delito super grave !!! Como pueden existir personitas tan SUPER malvadas !!! #Stopbullyng", decía.

Además, el bloguero ha declarado para el portal FormulaTV: "Ha sido terrible. Estoy en shock y triste por todo lo que se ha liado". Tras aclararse los sucedido muchos han sido los seguidores que han publicados tuits a favor de él donde le daban ánimo para superar este trance.