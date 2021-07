La sospechosa actitud de Anita Matamoros cuando le preguntan si está abierta al amor

Anita Matamos está disfrutando de su verano después de haber terminado su carrera en Milán. La joven influencer ha asistido esta semana al concierto de Camilo en el Starlite de Marbella. Lugar que ha elegido para pasar unos días y disfrutar así de sus vacaciones junto a su madre, Makoke. Allí, hemos podido comprobar que está realmente feliz, y es que tal y como ha contestado a las preguntas de la prensa durante su paso por el Photocall, parece que podría estar de nuevo enamorada...

Tras su ruptura con David Salvador, el pasado mes de abril, la hija de Kiko Matamoros está muy feliz y contenta: "Yo el amor… siempre estoy abierta al amor, estoy muy feliz ahora mismo y ya está, hasta aquí te voy a leer", respondía con una actitud muy sospechosa, cuando le preguntaban si estaba abierta al amor.

La influencer está disfrutando de Marbella, donde acude todos los años para disfrutar del verano: "Está siendo un verano muy especial porque es el verano de mi fin de carrera. Lo estoy disfrutando muchísimo, no he parado desde que he llegado y me voy a volver a Milán aunque haya terminado la carrera para aguantar un añito más. Madrid va a estar siempre. Así que con muchísimas ganas… vamos el verano no quiero parar. Quiero tener el culo en la playa los dos meses", contaba la intérprete cuando le preguntaron por sus planes de verano. "Me quedo unos días en Marbella, luego voy a Tarifa, luego vuelvo a Marbella y luego Ibiza, un poco todo".

Cuando acabe el verano Anita quiere seguir formándose, y así lo hará cuando regrese a Milán: "Voy a seguir formándome. gracias a Dios mi trabajo lo puedo hacer desde cualquier sitio, así que voy a aprovechar porque cuando ya me asiente en Madrid, me voy a quedar en Madrid, así que voy a intentar conocer mundo, mejorar el idioma, el italiano", comentaba la joven desvelando cuáles son sus futuros planes.

