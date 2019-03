La sorpresa que David Bustamante ha preparado a sus fans

No hay dudas de que David Bustamante siempre hace lo posible para sorprender a sus fans con cada tema que saca, y esta vez no iba a ser menos. El cantante está trabajando en su nuevo disco, con el que pretende dar una gran sorpresa a sus seguidores, y es que según él mismo ha declarado no tiene nada que ver con lo que hemos escuchado durante su larga trayectoria musical.

"Es un giro de 180º brutal en otra dirección. Va a ser algo mucho más urbano y tengo muchísimas ganas de lo escuchéis. Ya tengo las canciones y estamos trabajando en ello", confesó el cantante durante la presentación de la canción 'Tu sonrisa', para la que ha unido sus voces con otros artistas como Paco León, Adrián Lastra, Leonor Watling, Kira Miró y Alexandra Pereira, del blog 'Lovely Pepa', con motivo del 'Proyecto sonrisas' de la ONG Aldeas Infantiles.

Pero para amenizarnos la espera, el cantante continúa con su gira con la que viajará este fin de semana a Canarias, donde soplará las velas de su 35 cumpleaños sobre el escenario junto a sus fans. Además, ha aprovechado para lanzar un mensaje que podría ir dedicado a su mujer, la actriz y protagonista de 'Velvet', la serie de Antena 3, Paula Echevarría.

"Que me hagan una fiesta sorpresa para poder celebrar con toda mi familia, ya que no es el día pues lo posponemos y ese día lo celebraré con todo mi público, al que estoy muy agradecido", comentó a la prensa durante la presentación.

Y por supuesto, ha dedicado unas tiernas palabras a su hija Daniella, de la que no puede estar más orgulloso. "Ya es una mujercita de casi nueve años (...) Me siento muy orgulloso de ella, se está convirtiendo en una mujer hecha y derecha y muy buena persona, que es lo importante", comentó el cantante.