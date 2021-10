Las sorprendentes imágenes de un irreconocible Tom Cruise de las que todo el mundo habla

Tom Cruise probablemente sea una de las estrellas de Hollywood que más pasiones haya despertado: su indiscutible talento y su atractivo físico ha hecho que a sus 59 años siga siendo uno de los actores más deseados del mundo, sin embargo, su última aparición pública podría haber tambaleado esta concepción.

Y es que, recientemente el intérprete de 'Misión imposible' se convertía en el centro de las miradas tras acudir a un partido de béisbol junto a su hijo Connor, a quién adoptó durante su relación con Nicole Kidman, en el Oracle Park de San Francisco ¿El motivo? Su sorprendente cambio físico que no ha pasado desapercibido para nadie y que ha conseguido acaparar todo el protagonismo: sus mejillas y su cuello visiblemente hinchado están siendo de lo más comentado en redes.

Tom Cruise en el Oracle Park de San Francisco | GTRES

Los chistes y las burlas no han tardado en llegar al universo 2.0, desde donde algunos internautas han apuntado que este inesperado nuevo rostro podría deberse a que, tras finalizar el rodaje de la última película mencionada, habría engordado, mientras que otros han señalado que se habría realizado algún retoque estético.

Tom Cruise en el partido de los Giants de San Francisco contra los Dodgers de Los Ángeles | GTRES

Tom Cruise en el partido de los Giants de San Francisco contra los Dodgers de Los Ángeles | GTRES

Un aspecto físico que nada tiene que ver al que nos tiene acostumbrados y que ha suscitado miles de reacciones en Twitter: ''Tom Cruise no utiliza doble en las escenas de comer torreznos'', ''No, ESO no es Tom Cruise. Me voy a por las sales, que estoy hiperventilando del parraque'', "¿Qué te has hecho en un hermosa cara? ¡Deja de ponerte basura en la cara, por favor!'' o "¿Tienes una reacción alérgica?'', son algunos de los mensajes.

