El sorprendente cambio físico de Miki Nadal

Miki Nadal ha compartido una foto en su Instagram mostrando el progreso de su 'Reto cool de Miki Nadal' que ha dejado a todos su followers asombrados porque, aunque lleve poco tiempo con este nuevo estilo de vida, los cambios en su aspecto físico ya se hacen notar.

El colaborador de Zapeando se ha mostrado contento por todo lo que ha logrado hasta ahora y agradece a su gimnasio por "su profesionalidad y dedicación", ya que "es un verdadero lujo acudir cada día de entrenamiento a sus instalaciones para mejorar día a día mi estado físico". Además agrega que "no solo han conseguido que no me de pereza hacer deporte si no que voy motivadisimo".

Pues parece que para el humorista este récord es solo el comienzo y cree que "como resultado final no es ni medio bueno", pero considera que para haber empezado hace poco "no está nada mal".

Sin embargo, confiza que este no será su final. Con muchos ánimos agrega que "después de las vacaciones seguiré progresando" porque "el bicho de la salud ya me ha picado". Un nuevo Miki "más sano, más ágil, más delgado, más fuerte" ha llegado a Instagram "más feliz" que nunca... ¡Enhorabuena Miki!