Soraya Arnelas quiso compartir con sus seguidores una muy feliz noticia: le había tocado la Lotería del Niño y tenía dos décimos premiados.

"Hoy es un día especial. Resulta que mi tío José en Nochebuena siempre nos regala un boleto de la lotería del Niño. A ver, obviamente no me ha tocado El Gordo, pero me ha tocado", relataba en sus stories de Instagram.

El susto llegaba cuando no encontraba los boletos premiados: "¿Y sabéis lo que pasa, no? Que no lo encuentro. Ni el mío ni el de Miguel", decía refiriéndose a su pareja y padre de su hija Manuela.

Pero tras pasar unas horas busca que te busca, finalmente dio con ellos y así lo compartió con sus followers. Esta no es la primera vez que a la artista le ha tocado la lotería ya que hace unos años fue agraciada con el segundo premio de la Lotería Nacional de Navidad. ¡Qué afortunada!