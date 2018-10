Soraya Arnelas, tachada de homófoba, asesina de animales y racista

Soraya Arnelas, como gran parte de los famosos, recibe todo tipo de comentarios a través de las redes sociales. Pero en esta ocasión la concursante de ‘Tu cara me suena’ ha querido hacer un alto en el camino para defenderse de calificativos con los que no se siente identificada.

“Homófoba, asesina de animales y racista. Esas son las “bonitas” palabras que he leído estos días sobre mí. No me afectan. El que me conoce sabe que esas palabras no me representan”, comienza diciendo la cantante.

Y es que si eres un personaje público, te conviertes en dardo fácil para las críticas, pero Soraya lo tiene claro: “Pues eso, podéis seguir insultando y difamando. Mi conciencia está muy tranquila. Seguimos trabajando”.