Soraya Arnelas estrena nuevo novio en tiempo récord

Hace poco Soraya Arnelas nos sorprendía con su cambio de look y ahora nos sorprende con un nuevo churri. La revista In Touch nos trae las fotos de la parejita deshaciéndose en arrumacos. La nueva conquista de la cantante se llama Miguel Herrera, fue Míster Cádiz 2099 y candidato a Míster España ese mismo año. Parece que la ex triunfita no puede estar soltera porque se ha echado nuevo novio en un tiempo récord.

En las instantáneas podemos ver que los tortolitos disfrutaron de una estupenda tarde por Madrid. En las imágenes aparecen muy juntitos y acaramelados. ¡Desde luego Soraya no tiene mal ojo para los hombres! Y parece que la cosa va viento en popa porque gracias a Twitter podemos ver la parejita ya han compartido su amor en Ibiza y en el pueblo de la cantante.

Atrás parece haber quedado ya Jonathan, el guapo sueco con el que Soraya compartió cuatro años de relación. Aunque hay que decir, que su nuevo chico se le parece bastante...